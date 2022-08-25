В четверг, 25 августа, в Сплите на поле стадиона «Полюд», вместимостью 34 198 зрителей, состоится ответная игра плей-офф раунда Лиги конференций, в которой местный «Хайдук» примет «Вильярреал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась домашней победой испанцев со счетом 4:2.

Хайдук Сплит

Команда из Сплита открыла новый сезон матчем за Суперкубок Хорватии, в котором выяснила отношения с «Динамо» из Загреба – чемпионом страны. Победитель встречи был определен лишь в серии 11-метровых после нулей по итогам основного времени. 1:4 – «Хайдук» не смог завоевать почетный трофей.

Несмотря на неудачу, «белые» после этого взяли победный старт в национальном чемпионате, обыграв поочередно «Истру 1961» (2:0 в гостях) и «Вараждин» (2:0 также на выезде).

С победы начал «Хайдук» свои выступления и в отборе Лиги конференций. В первой игре раунда Q3 он дома со счетом 3:1 обыграл португальский «Гимарайнш». Этого результата хорватам хватило для выхода в следующий этап – на выезде в ответной игре они проиграли 0:1.

Вслед за поражением в Португалии последовало и первое поражение в чемпионате Хорватии – от загребского «Динамо» на его поле со счетом 1:4. Далее с «Хайдуком» случилось выездное поражение от «Вильярреала» в первой встрече (напомним, со счетом 2:4). Зато в минувший уик-энд сплитовцы в национальной лиге добились победы над «Локомотивом» из Загреба – 2:1.

Вильярреал

«Желтая субмарина», в отличие от «Хайдука», сыгравшего в этом сезоне-2022/2023 уже 8 официальных матчей, провела только три встречи. И заметим, во всех она победила.

Первой официальной игрой команды Унаи Эмери стала встреча стартового тура Примеры с «Вальядолидом» на его поле. Несмотря на гостевую обстановку, «Вильярреал» добился крупной победы – 3:0. После этого испанцы успешно приняли на своем поле «Хайдук», обыграв его – 4:2.

21 августа, в крайней на сегодня своей игре, подопечные Эмери в Мадриде справились с местным «Атлетико» - 2:0. Эта победа позволила «желтой субмарине» занять в таблице чемпионата Испании первое место, опережая по дополнительным показателям «Реал», «Бетис» и «Осасуну», также победившим в двух стартовых турах сезона.

Ориентировочные составы

Хайдук Сплит: Калинич – Миканович, Боревкович, Элез, Мелняк, Авазием, Григич, Сахити, Кровинович, Биук, Ливая.

Вильярреал: Рульи – Де Ла Фуэнте, Манди, Куэнка, Педраса, Чуквуэзе, Кокелен, Морланес, Баэна, Джексон, Моралес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.57 по линии Parimatch.

25 августа, четверг