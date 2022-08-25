Шепелев может продолжить карьеру в Эредивизи

Нидерландский футбольный клуб «Фейеноорд» заинтересовался игроком киевского «Динамо» Владимиром Шепелевым.

«Фейеноорд» планирует реализовать сделку до завершения трансферного окна, сообщают нидерландские источники.

Украинец в прошлом сезоне провел 14 матчей за киевский клуб во всех турнирах и отметился одним ассистом.