Украина. Премьер лига25 августа 2022, 09:01 | Обновлено 25 августа 2022, 09:14
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Шепелев может продолжить карьеру в Эредивизи
«Фейеноорд» отправил запрос по Владимиру Шепелеву в киевское «Динамо»
25 августа 2022, 09:01 | Обновлено 25 августа 2022, 09:14
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Нидерландский футбольный клуб «Фейеноорд» заинтересовался игроком киевского «Динамо» Владимиром Шепелевым.
«Фейеноорд» планирует реализовать сделку до завершения трансферного окна, сообщают нидерландские источники.
Украинец в прошлом сезоне провел 14 матчей за киевский клуб во всех турнирах и отметился одним ассистом.
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