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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 09:01 | Обновлено 25 августа 2022, 09:14
1510
1

Шепелев может продолжить карьеру в Эредивизи

«Фейеноорд» отправил запрос по Владимиру Шепелеву в киевское «Динамо»

25 августа 2022, 09:01 | Обновлено 25 августа 2022, 09:14
1510
1
Шепелев может продолжить карьеру в Эредивизи
Instagram. Владимир Шепелев

Нидерландский футбольный клуб «Фейеноорд» заинтересовался игроком киевского «Динамо» Владимиром Шепелевым

«Фейеноорд» планирует реализовать сделку до завершения трансферного окна, сообщают нидерландские источники.

Украинец в прошлом сезоне провел 14 матчей за киевский клуб во всех турнирах и отметился одним ассистом.

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Источник Динамомания
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samir_d
Ну не знаю. Але якщо правда, - бажаю удачі!
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