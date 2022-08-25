Италия25 августа 2022, 04:38 | Обновлено 25 августа 2022, 12:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила о переходе нидерландского полузащитника
32-летний Кевин Стротман присоединится к команде
25 августа 2022, 04:38 | Обновлено 25 августа 2022, 12:25
914
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Итальянский клуб «Дженоа» на своем официальном сайте объявил об аренде 32-летнего нидерландского полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана.
Детали сделки не уточняется. Сообщается только то, что итальянская команда арендовала игрока с правом выкупа.
В прошлом сезоне Кевин играл в аренде в «Кальяри». В Серии А в сезоне 2021/22 он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.
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