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Италия
25 августа 2022, 04:38 | Обновлено 25 августа 2022, 12:25
914
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила о переходе нидерландского полузащитника

32-летний Кевин Стротман присоединится к команде

25 августа 2022, 04:38 | Обновлено 25 августа 2022, 12:25
914
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа объявила о переходе нидерландского полузащитника
Instagram. Кевин Стротман

Итальянский клуб «Дженоа» на своем официальном сайте объявил об аренде 32-летнего нидерландского полузащитника «Марселя» Кевина Стротмана.

Детали сделки не уточняется. Сообщается только то, что итальянская команда арендовала игрока с правом выкупа.

В прошлом сезоне Кевин играл в аренде в «Кальяри». В Серии А в сезоне 2021/22 он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

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Источник ФК Дженоа
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