В четверг, 25 августа, в Кишиневе на стадионе «Зимбру» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют молдавский «Шериф» и армянский «Пюник». Стартовый свисток шведского рефери Андреаса Экберга из Мальме прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Шериф



Молдавский «Шериф» с украинским специалистом Юрием Вернидубом во главе в прошлом сезоне был главной сенсацией группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, однако в новому футбольном году ни нашего соотечественника на должности главного тренера, ни, собственно, участия в главном клубном турнире Старого Света, у коллектива теперь уже Степана Томаса точно не будет. «Шериф» уступил это право чешской «Виктории» Пльзень, которая накануне окончательно закрепила за собой право на участие в основной сетке состязаний, однако при этом молдаване еще ничего не гарантировали себе с точки зрения второго по силе турнира.

Локальный чемпионат «Шерифа» уже успел набрать какой-никакой ход, но даже выйдя из серии четырех встреч без поражений, коллектив Томаса не может чувствовать себя достаточно уверенным в собственных силах. Первый матч завершился безголевой ничьей (0:0), что, с одной стороны, достаточный результат, так как перелет в Армению все-таки забрал немало сил. С другой стороны, возвращение на родину, гостевая игра против «Бельци» (3:0), и очередной вояж в столицу Румынии – не слишком ли большая нагрузка на футболистов менее чем за неделю на старте сезона? Однако вылетать в Лигу конференций амбиции уже не позволяют.

Пюник



У действующих чемпионов Армении старт нового сезона выдается отвратительным. Знакомый украинским болельщикам Эгише Меликян сейчас находится на грани увольнения, так как результаты его команды в последних матчах вызывают слишком много вопросов, учитывая особый статус, который имеет «Пюник» на родине. Помимо всего прочего, в составе армянского клуба играют сразу четыре украинца: защитники Сергей Вакуленко, Антон Братков и Алан Айусси, а также полузащитник Роман Карасюк. Очевидно, что нам бы хотелось видеть их в матчах против соперников более высокого уровня, чем на групповом этапе может предоставить Лига конференций.

«Пюник» не смог воспользоваться преимуществом своего поля ни в первой игре против «Шерифа», ни в матче чемпионата против «Вана» (0:1), который сейчас располагается на втором месте в турнирной таблице после трех сыгранных туров. Отсутствовал хоть какой-то приемлемый результат и в ответной игре против «Црвены Звезды» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (0:3), из-за чего ереванцы и оказались в турнире ниже рангом. С гостевыми успехами у этой команды все также достаточно туго – с момента победы над «Дюделанжем» (4:1) прошел почти месяц, а в Белграде футболисты Меликяна и вовсе были разгромлены (0:5). Добавим сюда предпоследнее место в чемпионате и выходит, что вовсе не о еврокубках стоит задумываться «Пюнику».

Ориентировочные составы



«Шериф»: Челядник – Кпосо, Эрон, Кики, Гуедес – Диоп, Киабу, Бадоло – Аканби, Теян, Уаттара.

«Пюник»: Юрченко – Арутюнян, Дашян, Братков, Кочук – Юричич, Радески, Вакуленко – Коваленко, Гонсалес, Жуниньо.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева решат исход дуэли в свою пользу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Шериф» (-1) с коэффициентом 1.94 по линии Parimatch.

25 августа, четверг