Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности

Экс-первая ракетка мира и победительница трех турниров Grand Slam Анжелик Кербер сообщила, что не сыграет на Открытом чемпионате США по теннису.

Как оказалось, причиной стала первая беременность 34-летней спортсменки.

«Я очень хотела выступить на US Open, но в итоге приняла решение, что двое против одного будет нечестно. В ближайшие несколько месяцев я не буду путешествовать по миру в качестве теннисистки, но, как я считаю, по самой лучшей причине. Буду скучать по всем вам.

Нью-Йорк часто играл важную роль в моей жизни, и этот год не будет исключением. От перезапуска моей карьеры в 2011 году до победы в 2016 году и подъемом на вершину рейтинга. US Open занимает особенное место в моем сердце и, несмотря на то, что некоторое время меня не будет в Туре, мне бы хотелось попрощаться с вами именно на теннисном корте.

Быть профессиональной спортсменкой значит для меня все, но я благодарна за новый путь, который меня ожидает. По правде говоря, я одновременно и нервничаю, и нахожусь в восторге. Спасибо всем за поддержку», – написала Кербер