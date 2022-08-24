Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы все стоим до победы»

Форвард испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем Независимости.

«Еще никогда в современной истории Украины мы не ценили свою независимость так, как последние 8 лет.

Никогда так сплоченно и смело за нее не боролись, как последние 6 месяцев. Все вместе. Каждый на своем фронте. Несмотря на боль, слезы, кровь и пот, мы все стоим до победы.

Слава Украине! Героям Слава! С Днем Независимости!» - написал Зозуля.