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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 19:25 | Обновлено 24 августа 2022, 19:26
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0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы все стоим до победы»

Украинский футболист поздравил соотечественников с Днем Независимости

24 августа 2022, 19:25 | Обновлено 24 августа 2022, 19:26
180
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы все стоим до победы»
УАФ. Роман Зозуля

Форвард испанской «Фуэнлабрады» Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем Независимости.

«Еще никогда в современной истории Украины мы не ценили свою независимость так, как последние 8 лет.

Никогда так сплоченно и смело за нее не боролись, как последние 6 месяцев. Все вместе. Каждый на своем фронте. Несмотря на боль, слезы, кровь и пот, мы все стоим до победы.

Слава Украине! Героям Слава! С Днем Независимости!» - написал Зозуля.

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