Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ярмоленко с сыновьями поздравил всех с Днем Независимости Украины
Другие новости
24 августа 2022, 19:35 |
463
0

ВИДЕО. Ярмоленко с сыновьями поздравил всех с Днем Независимости Украины

Иван и Даниил помогли папе с поздравлением

24 августа 2022, 19:35 |
463
0
ВИДЕО. Ярмоленко с сыновьями поздравил всех с Днем Независимости Украины
Инстаграм

Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поздравил соотечественников с Днем Независимости Украины.

– С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад приветствовать с миром каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый день мы приближаемся к своей победе, и я верю в победу, уверен, что обязательно победим.

Свою Україну любіть. 
Любіть її… во врем'я люте, 
В останню, тяжкую мінуту 
За неї Господа моліть, – процитировал Ярмоленко отрывок из стихотворения Тараса Григорьевича Шевченко.

С Днем независимости, – сказал старший сын футболиста Иван.

Слава Украине, – добавил младший сын Даниил.

Героям слава! – завершил Андрей Ярмоленко.

По теме:
ФОТО. Александр Алиев получил грамоту от ВСУ
АПЛ и Эвертон поздравили Украину с Днем Независимости
Впервые в истории. Матч УПЛ Рух – Металлист прерван из-за воздушной тревоги
Андрей Ярмоленко День независимости российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будем преследовать по закону». Setanta Sports оценила ситуацию с телепулом
Футбол | 24 августа 2022, 12:29 8
«Будем преследовать по закону». Setanta Sports оценила ситуацию с телепулом
«Будем преследовать по закону». Setanta Sports оценила ситуацию с телепулом

Канал готов к судебным разбирательствам

Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
Бокс | 24 августа 2022, 13:45 4
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бой против Усика - чисто вопрос денег. Хочу 500 миллионов»

Боксер активно включился в раскрутку вероятного поединка

Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Футбол | 24.08.2022, 11:55
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
Футбол | 24.08.2022, 10:40
Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа
Футбол | 24.08.2022, 18:06
Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа
Днепр-1 отправился на ответный матч против АЕКа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
23.08.2022, 21:19 21
Футбол
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
23.08.2022, 14:20 25
Футбол
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
23.08.2022, 09:16
Бокс
Промоутер Усика: «Бой с Фьюри 17 декабря не подтверждаю»
Промоутер Усика: «Бой с Фьюри 17 декабря не подтверждаю»
22.08.2022, 16:38
Бокс
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
24.08.2022, 14:25 14
Бокс
Андре УОРД: «Усик слишком умный для Джошуа. Это просто факт»
Андре УОРД: «Усик слишком умный для Джошуа. Это просто факт»
23.08.2022, 16:45 9
Бокс
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
23.08.2022, 11:38 2
Футбол
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
23.08.2022, 14:57 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности