ВИДЕО. Ярмоленко с сыновьями поздравил всех с Днем Независимости Украины

Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поздравил соотечественников с Днем Независимости Украины.

– С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад приветствовать с миром каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый день мы приближаемся к своей победе, и я верю в победу, уверен, что обязательно победим.

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В останню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть, – процитировал Ярмоленко отрывок из стихотворения Тараса Григорьевича Шевченко.

С Днем независимости, – сказал старший сын футболиста Иван.

Слава Украине, – добавил младший сын Даниил.

Героям слава! – завершил Андрей Ярмоленко.