ВИДЕО. Ярмоленко с сыновьями поздравил всех с Днем Независимости Украины
Иван и Даниил помогли папе с поздравлением
Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поздравил соотечественников с Днем Независимости Украины.
– С Днем Независимости, дорогая моя страна. Рад приветствовать с миром каждого украинца. Самая большая ценность для нас – это свобода. И каждый день мы просыпаемся свободными и сильными. Каждый день мы приближаемся к своей победе, и я верю в победу, уверен, что обязательно победим.
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В останню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть, – процитировал Ярмоленко отрывок из стихотворения Тараса Григорьевича Шевченко.
С Днем независимости, – сказал старший сын футболиста Иван.
Слава Украине, – добавил младший сын Даниил.
Героям слава! – завершил Андрей Ярмоленко.
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