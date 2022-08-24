Украина24 августа 2022, 16:55 |
1991
7
ФОТО. Александр Алиев получил грамоту от ВСУ
Экс-футболиста наградили за службу Украине
24 августа 2022, 16:55 |
1991
7
Экс-футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев после начала войны встал на защиту страны с оружием в руках.
Вчера он был награжден грамотой от ВСУ «За добросовестное исполнение служебных обязанностей, личное мужество и самоотдачу, проявленные во время исполнения поставленных задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге».
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Комментарии 7
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Щоб там не робив і не казав Алієв раніше, але він один з перших пішов і записався в ТРО і захищає з українцями свою землю. А якщо зрівняти з мілєй то це взагалі.
Респект.
Молодець Сашко, так тримати!
Вот вам и кент. А как его мешали с грязью до войны.
Ща мабуть Миле звонит
Алиев молодец. Что бы про него не говорили, но в отличие от разных ордецов и рахицких пошел в тероборону . Пусть даже в боях не участвовал, но когда он туда шел, то не знал что будет.. Молодец!!!
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