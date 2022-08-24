ФОТО. Александр Алиев получил грамоту от ВСУ

Экс-футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев после начала войны встал на защиту страны с оружием в руках.

Вчера он был награжден грамотой от ВСУ «За добросовестное исполнение служебных обязанностей, личное мужество и самоотдачу, проявленные во время исполнения поставленных задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге».