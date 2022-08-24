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  4. ФОТО. Александр Алиев получил грамоту от ВСУ
Украина
24 августа 2022, 16:55 |
1991
7

ФОТО. Александр Алиев получил грамоту от ВСУ

Экс-футболиста наградили за службу Украине

24 августа 2022, 16:55 |
1991
7
ФОТО. Александр Алиев получил грамоту от ВСУ
Профутбол. Александр Алиев

Экс-футболист «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев после начала войны встал на защиту страны с оружием в руках.

Вчера он был награжден грамотой от ВСУ «За добросовестное исполнение служебных обязанностей, личное мужество и самоотдачу, проявленные во время исполнения поставленных задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге».

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Комментарии 7
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AndiM
Щоб там не робив і не казав Алієв раніше, але він один з перших пішов і записався в ТРО і захищає з українцями свою землю. А якщо зрівняти з мілєй то це взагалі.
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+11
Jaime_Lannister
Респект.
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+9
Макс Максов
Молодець Сашко, так тримати!
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+5
mayakovskiy1
Вот вам и кент. А как его мешали с грязью до войны. 
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+3
veter
Ща мабуть Миле звонит
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+2
Олег Прок
Алиев молодец. Что бы про него не говорили, но в отличие от разных ордецов и рахицких пошел в тероборону . Пусть даже в боях не участвовал, но когда он туда шел, то не знал что будет.. Молодец!!!
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0
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