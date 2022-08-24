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Лига чемпионов
24 августа 2022, 15:33 | Обновлено 24 августа 2022, 15:37
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1

В поединке с Бенфикой Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей

31-летний хавбек киевлян отыграл 40-й матч в еврокубках в качестве капитана

24 августа 2022, 15:33 | Обновлено 24 августа 2022, 15:37
200
1
В поединке с Бенфикой Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук провел 40-й матч в еврокубках в качестве капитана «Динамо». С этим показателем он занимает третью позицию в списке капитанов-гвардейцев украинских клубов вслед за Дарио Срной и Александром Шовковским.

23 раза Сидорчук выводил динамовцев на поле в Лиге чемпионов и 17 - в Лиге Европы. Капитанский дебют Сергея на международной арене состоялся 14 сентября 2017 года в домашнем матче киевлян с албанским «Скендербеу» (2:1) в групповом раунде ЛЕ. В играх, в которых он участвовал в статусе капитана, бело-синие одержали 12 побед, 12 встреч завершили вничью и 16 проиграли (мячи 41-59).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-9 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

 

Игрок

Сезоны

Клуб

Матчи

1.

Дарио СРНА

2008-2018

Шахтер

93

2.

Александр ШОВКОВСКИЙ

2005-2017

Динамо

61

3.

Сергей СИДОРЧУК

2018-2023

Динамо

40

4.

Руслан РОТАНЬ

2012-2016

Днепр

38

5.

Анатолий ТИМОЩУК

2003-2007

Шахтер

35

6.

Александр ГОЛОВКО

1999-2002

Динамо

30

7.

Виктор КОЛОТОВ

1974-1980

Динамо

29

8.

Олег ЛУЖНЫЙ

1994-1999

Динамо

22

9.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

1986-1993

Динамо

21

Сезоны обозначены годом их окончания.

 

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Источник Sport.ua
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