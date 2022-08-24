В поединке с Бенфикой Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей
31-летний хавбек киевлян отыграл 40-й матч в еврокубках в качестве капитана
Сергей Сидорчук провел 40-й матч в еврокубках в качестве капитана «Динамо». С этим показателем он занимает третью позицию в списке капитанов-гвардейцев украинских клубов вслед за Дарио Срной и Александром Шовковским.
23 раза Сидорчук выводил динамовцев на поле в Лиге чемпионов и 17 - в Лиге Европы. Капитанский дебют Сергея на международной арене состоялся 14 сентября 2017 года в домашнем матче киевлян с албанским «Скендербеу» (2:1) в групповом раунде ЛЕ. В играх, в которых он участвовал в статусе капитана, бело-синие одержали 12 побед, 12 встреч завершили вничью и 16 проиграли (мячи 41-59).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-9 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Клуб
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2008-2018
|
Шахтер
|
93
|
2.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
2005-2017
|
Динамо
|
61
|
3.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2018-2023
|
Динамо
|
40
|
4.
|
Руслан РОТАНЬ
|
2012-2016
|
Днепр
|
38
|
5.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
2003-2007
|
Шахтер
|
35
|
6.
|
Александр ГОЛОВКО
|
1999-2002
|
Динамо
|
30
|
7.
|
Виктор КОЛОТОВ
|
1974-1980
|
Динамо
|
29
|
8.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1994-1999
|
Динамо
|
22
|
9.
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
1986-1993
|
Динамо
|
21
Сезоны обозначены годом их окончания.
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