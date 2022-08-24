В поединке с Бенфикой Сергей Сидорчук отметил капитанский юбилей

Сергей Сидорчук провел 40-й матч в еврокубках в качестве капитана «Динамо». С этим показателем он занимает третью позицию в списке капитанов-гвардейцев украинских клубов вслед за Дарио Срной и Александром Шовковским.

23 раза Сидорчук выводил динамовцев на поле в Лиге чемпионов и 17 - в Лиге Европы. Капитанский дебют Сергея на международной арене состоялся 14 сентября 2017 года в домашнем матче киевлян с албанским «Скендербеу» (2:1) в групповом раунде ЛЕ. В играх, в которых он участвовал в статусе капитана, бело-синие одержали 12 побед, 12 встреч завершили вничью и 16 проиграли (мячи 41-59).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-9 капитанов-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок Сезоны Клуб Матчи 1. Дарио СРНА 2008-2018 Шахтер 93 2. Александр ШОВКОВСКИЙ 2005-2017 Динамо 61 3. Сергей СИДОРЧУК 2018-2023 Динамо 40 4. Руслан РОТАНЬ 2012-2016 Днепр 38 5. Анатолий ТИМОЩУК 2003-2007 Шахтер 35 6. Александр ГОЛОВКО 1999-2002 Динамо 30 7. Виктор КОЛОТОВ 1974-1980 Динамо 29 8. Олег ЛУЖНЫЙ 1994-1999 Динамо 22 9. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 1986-1993 Динамо 21

Сезоны обозначены годом их окончания.