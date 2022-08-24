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Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 14:45 | Обновлено 24 августа 2022, 14:47
228
0

Рух – Металлист. Стартовые составы команд на матч 1-го тура УПЛ

24 августа в 15:00 пройдет встреча 1-го тура Украинской Премьер-лиги

24 августа 2022, 14:45 | Обновлено 24 августа 2022, 14:47
228
0
Рух – Металлист. Стартовые составы команд на матч 1-го тура УПЛ
ФК Металлист Харьков. Стадион Украина во Львове

24 августа в 15:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» Львов и «Металлист» Харьков.

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Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина».

Рух – Металлист. Стартовые составы команд на матч 1-го тура УПЛ

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Источник Sport.ua
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