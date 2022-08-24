Украина. Премьер лига24 августа 2022, 14:45 | Обновлено 24 августа 2022, 14:47
228
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Рух – Металлист. Стартовые составы команд на матч 1-го тура УПЛ
24 августа в 15:00 пройдет встреча 1-го тура Украинской Премьер-лиги
24 августа 2022, 14:45 | Обновлено 24 августа 2022, 14:47
228
0
24 августа в 15:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» Львов и «Металлист» Харьков.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Рух – Металлист. Стартовые составы команд на матч 1-го тура УПЛ
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