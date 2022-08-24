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  4. Шахтер продал почти 16 тысяч абонементов на матчи ЛЧ в Варшаве
Лига чемпионов
24 августа 2022, 14:39 |
348
0

Шахтер продал почти 16 тысяч абонементов на матчи ЛЧ в Варшаве

Более 50% вместимости стадиона уже распроданы

24 августа 2022, 14:39 |
348
0
Шахтер продал почти 16 тысяч абонементов на матчи ЛЧ в Варшаве

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что продал уже почти 16 тысяч абонементов на три домашних матча группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Это более 50% от вместимости стадиона «Войска Польскего» в Варшаве, где «Шахтер» вынужден проводить матчи из-за войны в Украине.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 25 августа. «Шахтер» будет посеян в третьей корзине.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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