Лига чемпионов24 августа 2022, 14:39 |
348
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Шахтер продал почти 16 тысяч абонементов на матчи ЛЧ в Варшаве
Более 50% вместимости стадиона уже распроданы
24 августа 2022, 14:39 |
348
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Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что продал уже почти 16 тысяч абонементов на три домашних матча группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона.
Это более 50% от вместимости стадиона «Войска Польскего» в Варшаве, где «Шахтер» вынужден проводить матчи из-за войны в Украине.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 25 августа. «Шахтер» будет посеян в третьей корзине.
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