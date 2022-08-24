Шахтер продал почти 16 тысяч абонементов на матчи ЛЧ в Варшаве

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что продал уже почти 16 тысяч абонементов на три домашних матча группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Это более 50% от вместимости стадиона «Войска Польскего» в Варшаве, где «Шахтер» вынужден проводить матчи из-за войны в Украине.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 25 августа. «Шахтер» будет посеян в третьей корзине.