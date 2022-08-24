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  4. Марта Костюк – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
24 августа 2022, 14:14 |
221
0

Марта Костюк – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Гранби

24 августа 2022, 14:14 |
221
0
Марта Костюк – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

24 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№72 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Канаде.

Во втором раунде украинка сразится против канадки Марины Стакушич (№630 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 17:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Ребекки Марино (№112 WTA) или Жасмин Паолини (№57 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Марина Стакушич Марта Костюк смотреть онлайн WTA Гранби
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Источник Sport.ua
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