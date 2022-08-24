WTA24 августа 2022, 14:14 |
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Марта Костюк – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Гранби
24 августа 2022, 14:14 |
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24 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№72 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Канаде.
Во втором раунде украинка сразится против канадки Марины Стакушич (№630 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 17:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Ребекки Марино (№112 WTA) или Жасмин Паолини (№57 WTA).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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