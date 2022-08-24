Италия24 августа 2022, 12:54 | Обновлено 24 августа 2022, 14:00
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ВИДЕО. Скандал в УПЛ, Де Дзерби у Берлускони, ставим на ПСВ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
24 августа 2022, 12:54 | Обновлено 24 августа 2022, 14:00
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1. Канал Сетанта не пустили на матч Движение – Металлист
2. Малиновский теперь стоит вдвое дороже
3. Экс-тренер Шахтера может возглавить команду Берлускони
4. Прогноз на матч ПСВ – Рейнджерс
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