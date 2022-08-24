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Италия
24 августа 2022, 12:54 | Обновлено 24 августа 2022, 14:00
384
0

ВИДЕО. Скандал в УПЛ, Де Дзерби у Берлускони, ставим на ПСВ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

24 августа 2022, 12:54 | Обновлено 24 августа 2022, 14:00
384
0
ВИДЕО. Скандал в УПЛ, Де Дзерби у Берлускони, ставим на ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Канал Сетанта не пустили на матч Движение – Металлист
2. Малиновский теперь стоит вдвое дороже
3. Экс-тренер Шахтера может возглавить команду Берлускони
4. Прогноз на матч ПСВ – Рейнджерс

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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