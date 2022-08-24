ВИДЕО. Скандал в УПЛ, Де Дзерби у Берлускони, ставим на ПСВ

1. Канал Сетанта не пустили на матч Движение – Металлист

2. Малиновский теперь стоит вдвое дороже

3. Экс-тренер Шахтера может возглавить команду Берлускони

4. Прогноз на матч ПСВ – Рейнджерс

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.