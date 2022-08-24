Дарья Снигур – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом круге отбора украинка сразится против Тессы Андрианжафитримо из Франции (№218 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №12. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила француженка.

В следующем круге победительница матча сразится против Янины Викмаер (№526 WTA) или Анастасии Комардиной.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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