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US Open
24 августа 2022, 13:48 | Обновлено 24 августа 2022, 14:11
194
0

Дарья Снигур – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации US Open

24 августа 2022, 13:48 | Обновлено 24 августа 2022, 14:11
194
0
Дарья Снигур – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

24 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом круге отбора украинка сразится против Тессы Андрианжафитримо из Франции (№218 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №12. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила француженка.

В следующем круге победительница матча сразится против Янины Викмаер (№526 WTA) или Анастасии Комардиной.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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