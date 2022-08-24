Дарья Снигур – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации US Open
24 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом круге отбора украинка сразится против Тессы Андрианжафитримо из Франции (№218 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №12. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила француженка.
В следующем круге победительница матча сразится против Янины Викмаер (№526 WTA) или Анастасии Комардиной.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка сыграет с юной теннисисткой из Канады
И в ответной игре киевляне ничего не сумели противопоставить сопернику