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  4. Анатолий ТРУБИН: «Не играл в официальных матчах 9 месяцев. Очень скучал»
Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 13:25 |
45
0

Анатолий ТРУБИН: «Не играл в официальных матчах 9 месяцев. Очень скучал»

Кипер оценил старт сезона УПЛ

24 августа 2022, 13:25 |
45
0
Анатолий ТРУБИН: «Не играл в официальных матчах 9 месяцев. Очень скучал»
ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин оценил ничью 0:0 в матче 1-го тура чемпионата Украины против «Металлиста 1925».

– УПЛ наконец-то вернулась, скучал по чемпионату?
– Конечно! Я не играл в официальных поединках 9 месяцев и очень скучал по этому. Перед матчем даже был легкий мандраж. Рад, что все прошло хорошо, но расстроен результатом.

– Матч начался непривычно рано. Это сказалось на игре команды?
– Я бы не сказал, что сильно сказалось. Поле, мяч и все остальное у нас с «Металлистом 1925» было одинаковым, так что все в равных условиях. Единственное, было очень жарко и поле не было влажным, потому и мяч ходил не быстро.

– Чего не хватило для победы?
– Последнего паса, последнего касания, чтобы забить.

– Отсутствие забитых мячей – заслуга обороны «Металлиста 1925» или проблемы с реализацией у «Шахтера»?
– Мне кажется, 50 на 50. Соперник провел большую работу, хорошо обороняясь всю игру, но и нам не хватило хладнокровия. Этот матч все-таки был первым после долгого перерыва, нужно работать дальше.

– Что-то хочешь сказать болельщикам в День Независимости Украины?
– Хочу сказать, что все будет хорошо, мы победим. Слава Украине!

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Шахтер Донецк Анатолий Трубин Шахтер - Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Шахтер Донецк
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