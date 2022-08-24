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  4. С Довбиком, но без Лучкевича. Днепр-1 отправился на матч Лиги Европы
Лига Европы
24 августа 2022, 13:11 |
527
2

С Довбиком, но без Лучкевича. Днепр-1 отправился на матч Лиги Европы

Ответный поединок квалификации на Кипре

24 августа 2022, 13:11 |
527
2
С Довбиком, но без Лучкевича. Днепр-1 отправился на матч Лиги Европы
ФК Днепр-1

«Днепр-1» отправился на Кипр, где в четверг команда проведет ответный матч квалификации Лиги Европы против АЕК Ларнака.

В заявке команды есть форвард Артем Довбик, которого связывают с переходом в одну из команд Серии A. Кроме того, после травмы восстановился Алексей Гуцуляк.

А вот Валерий Лучкевич, Сергей Горбунов и Эмилиана Пурита игру с АЕКом пропустят.

Первый матч украинская команда проиграла 1:2.

Вратари: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф;

защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток;

полузащитники: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик;

форварды: Артем Довбик, Артем Громов.

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Днепр-1 АЕК Ларнака - Днепр-1 Артем Довбик Лига Европы
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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Aleksandr Plutakhin
а горе-воротаря, " бразильця" теж залишили? Може у нього якесь iнше амплуа?
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+1
mastorent
ждём очередное позорище
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