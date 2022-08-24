С Довбиком, но без Лучкевича. Днепр-1 отправился на матч Лиги Европы
Ответный поединок квалификации на Кипре
«Днепр-1» отправился на Кипр, где в четверг команда проведет ответный матч квалификации Лиги Европы против АЕК Ларнака.
В заявке команды есть форвард Артем Довбик, которого связывают с переходом в одну из команд Серии A. Кроме того, после травмы восстановился Алексей Гуцуляк.
А вот Валерий Лучкевич, Сергей Горбунов и Эмилиана Пурита игру с АЕКом пропустят.
Первый матч украинская команда проиграла 1:2.
Вратари: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф;
защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток;
полузащитники: Эдуард Сарапий, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик;
форварды: Артем Довбик, Артем Громов.
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