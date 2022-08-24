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  4. ВИДЕО. Барселона представила третий комплект формы
Испания
24 августа 2022, 12:17 |
329
0

ВИДЕО. Барселона представила третий комплект формы

Каталонцы будут играть в сером

24 августа 2022, 12:17 |
329
0
ВИДЕО. Барселона представила третий комплект формы
ФК Барселона

«Барселона» презентовала третий комплект формы на сезон 2022/2023. Каталонцы будут играть в серых футболках с красно-синим крестом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник ФК Барселона
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