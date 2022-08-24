Испания24 августа 2022, 12:17 |
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ВИДЕО. Барселона представила третий комплект формы
Каталонцы будут играть в сером
24 августа 2022, 12:17 |
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«Барселона» презентовала третий комплект формы на сезон 2022/2023. Каталонцы будут играть в серых футболках с красно-синим крестом:
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