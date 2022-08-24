Иван ПЕТРЯК: «Благодарю Шахтер. Клуб вернул меня домой»
Хавбек оценил возвращение и первый матч сезона УПЛ
Хавбек Иван Петряк прокомменировал свое возвращение в «Шахтер», а также первый матч нового сезона УПЛ против «Металлиста 1925».
«Хочу поблагодарить «Шахтер». Клуб, можно сказать, вернул меня домой. Эмоции зашкаливали, но я справился. В первой игре 0:0 - не очень хороший результат. Соперник в основном оборонялся, было тяжело, однако мы будем работать».
«Возвращение в Украину? Это принципиальная позиция. И когда «Шахтер» вышел на меня, то долго не думал и дал согласие. За 1-2 недели все решилось. Конечно, в «Шахтере» много новых игроков, было тяжело. Я провел только две тренировки, но есть время до нового матча, успеем еще немного сыграться».
«Возвращение в Украину - очень эмоциональный момент. Сейчас все верят в нашу победу. Футбол, другие виды спорта - все это ничто в сравнении с нашей победой. Все украинцы, конечно, ждут этого», - сказал Петряк.
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