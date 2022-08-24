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WTA
24 августа 2022, 11:15 | Обновлено 24 августа 2022, 11:17
209
1

Элина СВИТОЛИНА: «Спасибо нашим защитникам и защитницам»

Украинская теннисистка поздравила украинцев с Днем Независимости

24 августа 2022, 11:15 | Обновлено 24 августа 2022, 11:17
209
1
Элина СВИТОЛИНА: «Спасибо нашим защитникам и защитницам»
Instagram. Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости Украины в своем Instagram:

«Душу и тело мы положим за нашу свободу»...

Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем сражаться!

Поздравляю всех с Днем Независимости! Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни борются за нашу свободу и будущее!», – написала Свитолина.

Отметим, что Элина не выступает с марта 2022 года, так как вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом ждет ребенка.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина фото День независимости
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Источник Instagram
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