Элина СВИТОЛИНА: «Спасибо нашим защитникам и защитницам»
Украинская теннисистка поздравила украинцев с Днем Независимости
Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости Украины в своем Instagram:
«Душу и тело мы положим за нашу свободу»...
Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем сражаться!
Поздравляю всех с Днем Независимости! Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни борются за нашу свободу и будущее!», – написала Свитолина.
Отметим, что Элина не выступает с марта 2022 года, так как вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом ждет ребенка.
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