Элина СВИТОЛИНА: «Спасибо нашим защитникам и защитницам»

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости Украины в своем Instagram:

«Душу и тело мы положим за нашу свободу»...

Эти слова из гимна Украины стали пророческими. За свою свободу мы будем сражаться!

Поздравляю всех с Днем Независимости! Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни борются за нашу свободу и будущее!», – написала Свитолина.

Отметим, что Элина не выступает с марта 2022 года, так как вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом ждет ребенка.