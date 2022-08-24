В четверг, 25 августа, в Секешфехерваре на поле стадиона «МОЛ Арена Шошто», вместимостью 14 201 зритель, состоится ответная игра плей-офф раунда Лиги конференций, в которой «МОЛ Фехервар» примет «Кельн». Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась выездной победой венгров со счетом 2:1.

МОЛ Фехервар

Венгерская команда, цвета которой, как известно, защищают украинцы Артем Шабанов и Евгений Макаренко, пока на шаг впереди немецкого «Кельна» в борьбе за путевку в групповой турнир розыгрыша. Она обыграла «козлов» на их поле в первой игре – 2:1.

Вероятно, «МОЛ Фехервару» помогло то, что у него в этом сезоне уже имеется успешный этап отбора в Лиге конференций. На предыдущей стадии квалификации он прошелся по молдавскому «Петрокубу» - 5:0 дома и 2:1 на выезде.

В помощь секешфехерварцам и матчи этого сезона в национальном чемпионате. Но дела там у них идут нынче не очень. В 1-м туре «МОЛ Фехервар» проиграл на выезде «Пакшу» (0:2), но после этого дома реабилитировался в матче с «Гонведом» (4:0). Затем Шабанова, Макаренко и Ко попали под разгром 0:4 на поле «Ференцвароша» - действующего чемпиона Венгрии.

Кельн

Открытие нового сезона-2022/2023 «Кельн» провалил, распрощавшись сходу с Кубком Германии. На первом этапе он на выезде уступил в серии пенальти «Регенсбургу» - 2:2, пен. 3-4.

Впрочем, после этого «козлы» несколько реабилитировались в стартовых турах немецкой Бундеслиги. Они стартовали с домашней победы 3:1 над «Шальке», а после этого сыграли в гостях 2:2 с «РБ Лейпциг». Далее у «Кельна» случилось уже упомянутое поражение дома от «МОЛ Фехервара», а в минувший уик-энд он в чемпионате Германии сыграл на выезде вничью 1:1 с «Айнтрахтом».

Ориентировочные составы

МОЛ Фехервар: Ковач – Него, Ларсен, Стопира, Шабанов, Хангья, Бамгбоэ, Рубен Пинту, Фиола, Дардай, Зивзивадзе.

Кельн: Швабе – Шмиц, Губерс, Килиан, Педерсен, Скири, Гектор, Тильманн, Любичич, Кайнц, Тиггес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут удивить и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 8.30 по линии Parimatch.

25 августа, четверг