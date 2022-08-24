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Лига конференций
Твенте
25.08.2022 20:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Фиорентина
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Лига конференций
24 августа 2022, 07:54 | Обновлено 24 августа 2022, 08:29
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0

Твенте - Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Итальянцы должны удержать перевес, полученный после домашнего матча

24 августа 2022, 07:54 | Обновлено 24 августа 2022, 08:29
65
0
Твенте - Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК Фиорентина / автор неизвестен

В четверг, 25 августа, в Энсхеде на поле арены «Гролс Весте», вместимостью 30 205 зрителей, состоится ответная игра плей-офф раунда Лиги конференций, в которой «Твенте» примет «Фиорентину». Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась домашней победой «фиалок» со счетом 2:1.

Твенте

Команда Рона Янса, который появился во главе «Твенте» только этим летом, проиграв 1:2 в первом матче плей-офф «Фиорентине», потерпела первое в нынешней кампании поражение. До этого энсхедовцы играли без неудач.

Старт сезона-2022/2023 «Твенте» взял первой игре с квалификации Лиги конференций с «Чукарички» из Сербии. На выезде нидерландцы победили 3:1. Затем они одержали победу в стартовом поединке национального чемпионата, обыграв в гостях «Неймеген» - 1:0. После этого «Твенте» дома ударно завершил выяснение отношений с «Чукарички» - 4:1.

Свою нынешнюю силу «Твенте» подтвердил и во 2-м туре чемпионата Нидерландов, разбив дома «Ситтард» со счетом 3:0. А далее случилось поражение в Италии от «Фиорентины».

Фиорентина

Флорентинцы пока на почин нового сезона горечи поражений еще не познали. Они открыли официальный календарь игрой стартового тура Серии А с «Кремонезе», и добились непросто победы на своем поле со счетом 3:2.

Затем «фиалки» также дома обыграли «Твенте», оформив себе небольшой запас прочности перед предстоящим визитом в Энсхеде. А в минувший уик-энд «Фиорентина» во 2-м туре итальянского чемпионата на выезде разошлась миром 0:0 с «Эмполи». При этом с 67-й минуте соперник флорентинцев играл вдесятером, но выиграть им это не помогло.

Ориентировочные составы

Твенте: Уннершталль – Бренет, Проппер, Плегесуэло, Смал, Зерруки, Садилек, Ротс, Влап, Мисиджан, ван Вольфсвинкель.

Фиорентина: Голлини – Венути, Миленкович, Настасич, Бираги, Малех, Мандрагора, Бонавентура, Соттиль, Гонсалес, Йович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.46 по линии Parimatch.

25 августа, четверг

«Твенте» - «Фиорентина»
Энсхеде. «Гролс Весте». 20:00
Прогноз Sport.ua – 0:1
Первая игра – 1:2
Parimatch  
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Лига конференций Твенте Фиорентина прогнозы
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Источник Sport.ua
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