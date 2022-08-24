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Англия
24 августа 2022, 07:51 |
618
0

Кубок лиги. Лестер чуть не вылетел, Астон Вилла уверенно прошла дальше

Завершились матчи 1/32 финала Кубка лиги Англии

24 августа 2022, 07:51 |
618
0
Кубок лиги. Лестер чуть не вылетел, Астон Вилла уверенно прошла дальше
EFL

Во вторник, 23 августа, завершились матчи второго раунда Кубка лиги в Англии. 

Второй раунд. Кубок лиги

«Уолсолл» – «Чарльтон» – 0:1

Гол: Джайзими 57

«Шеффилд Уэнсдей» – «Рочдейл» – 3:0

Голы: Браун 23, Деле-Баширу 36, Адениран 44

«Шрусбери Таун» – «Бернли» – 0:1

Гол: Бастиен 50

«Барроу» – «Линкольн Сити» – 2:2, пен. 1:3

Голы: Мойо 13, Уайтфилд 87 – Скалли 8, Гаррик 90+2

«Болтон» – «Астон Вилла» 1:4

Голы: Чарльз 24 – Дуглас Луис 36, Ингз 63 (пен.), Динь 66, Бэйли 87

«Брэдфорд Сити» – «Блэкберн» – 1:2

Голы: Кук 18 – Дак 31, Маркенди 39

«Кэмбридж Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:3

Голы: Адамс 16, Адамс 55, Баллард 88

«Колчестер Юнайтед» – «Брентфорд» – 0:2

Голы: Льюис-Поттер 39, Соренсен 90+2

«Кроули Таун» – «Фулхэм» – 2:0

Голы: Николс 16, Балагизи 49

«Дерби Каунти» – «Вест Бромвич Альбион» – 1:0

Гол: Сибли 15

«Флитвуд Таун» – «Эвертон» – 0:1

Гол: Грэй 28

«Джиллингем» – «Эксетер Сити» – 0:0, пен. 6:5

«Гримсби Таун»  – «Ноттингем Форест» – 0:3

Голы: Йейтс 18, Сарридж 35, Сарридж 77

«Ньюпорт Каунти» – «Портсмут» – 3:2

Голы: Эванс 14, Уилдиг 49, Уейт 74 – Кертис 9, Кертис 25

«Норвич Сити» – «Борнмут» – 2:2, пен. 3:5

Голы: Хаджилл 22, Ида 83 – Маркондес 43, Дженезини 90+2

«Оксфорд Юнайтед» – «Кристал Пэлас» – 0:2

Голы: Эдуар 71, Миливоевич (пен.)

«Ротерем Юнайтед» – «Моркам» – 0:1

Гол: Гнахоуа 72

«Стивенейдж» – «Питерборо Юнайтед» – 1:0

Гол: Рид 90+3

«Стокпорт Каунти» – «Лестер Сити» – 0:0, пен. 1:3

«Уотфорд» – «Милтон Кейнс Донс» – 0:2

Голы: Деннис 45, Бернс 53

«Вулверхэмптон» – «Престон Норт Энд» – 2:1

Голы: Хименес 8, Траоре 29 – Вудберн 48

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Источник Sport.ua
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