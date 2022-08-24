Кубок лиги. Лестер чуть не вылетел, Астон Вилла уверенно прошла дальше
Завершились матчи 1/32 финала Кубка лиги Англии
Во вторник, 23 августа, завершились матчи второго раунда Кубка лиги в Англии.
Второй раунд. Кубок лиги
«Уолсолл» – «Чарльтон» – 0:1
Гол: Джайзими 57
«Шеффилд Уэнсдей» – «Рочдейл» – 3:0
Голы: Браун 23, Деле-Баширу 36, Адениран 44
«Шрусбери Таун» – «Бернли» – 0:1
Гол: Бастиен 50
«Барроу» – «Линкольн Сити» – 2:2, пен. 1:3
Голы: Мойо 13, Уайтфилд 87 – Скалли 8, Гаррик 90+2
«Болтон» – «Астон Вилла» 1:4
Голы: Чарльз 24 – Дуглас Луис 36, Ингз 63 (пен.), Динь 66, Бэйли 87
«Брэдфорд Сити» – «Блэкберн» – 1:2
Голы: Кук 18 – Дак 31, Маркенди 39
«Кэмбридж Юнайтед» – «Саутгемптон» – 0:3
Голы: Адамс 16, Адамс 55, Баллард 88
«Колчестер Юнайтед» – «Брентфорд» – 0:2
Голы: Льюис-Поттер 39, Соренсен 90+2
«Кроули Таун» – «Фулхэм» – 2:0
Голы: Николс 16, Балагизи 49
«Дерби Каунти» – «Вест Бромвич Альбион» – 1:0
Гол: Сибли 15
«Флитвуд Таун» – «Эвертон» – 0:1
Гол: Грэй 28
«Джиллингем» – «Эксетер Сити» – 0:0, пен. 6:5
«Гримсби Таун» – «Ноттингем Форест» – 0:3
Голы: Йейтс 18, Сарридж 35, Сарридж 77
«Ньюпорт Каунти» – «Портсмут» – 3:2
Голы: Эванс 14, Уилдиг 49, Уейт 74 – Кертис 9, Кертис 25
«Норвич Сити» – «Борнмут» – 2:2, пен. 3:5
Голы: Хаджилл 22, Ида 83 – Маркондес 43, Дженезини 90+2
«Оксфорд Юнайтед» – «Кристал Пэлас» – 0:2
Голы: Эдуар 71, Миливоевич (пен.)
«Ротерем Юнайтед» – «Моркам» – 0:1
Гол: Гнахоуа 72
«Стивенейдж» – «Питерборо Юнайтед» – 1:0
Гол: Рид 90+3
«Стокпорт Каунти» – «Лестер Сити» – 0:0, пен. 1:3
«Уотфорд» – «Милтон Кейнс Донс» – 0:2
Голы: Деннис 45, Бернс 53
«Вулверхэмптон» – «Престон Норт Энд» – 2:1
Голы: Хименес 8, Траоре 29 – Вудберн 48
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