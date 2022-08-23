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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 23:25 | Обновлено 23 августа 2022, 23:33
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0

Пятый раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари

Впервые премьерный мяч был забит только во втором матче

23 августа 2022, 23:25 | Обновлено 23 августа 2022, 23:33
110
0
Пятый раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари
ФК Заря. Егор Назарина

Первый гол чемпионата Украины-2022/23 записал на свой счет Егор Назарина. Он стал четвертым игроком «Зари», забившим премьерный мяч сезона. В 1993 году в рядах луганчан отличился Игорь Фокин, в 2013-м  и 2015-м - Дмитрий Хомченовский, а в 2019-м - Богдан Леднев, причем также в поединке с «Ворсклой».

Между тем, с учетом нулевой ничьи в матче-открытии «Шахтер» - «Металлист 1925», голевой счет чемпионата был открыт только во второй игре - на 97-й минуте. Прежний своего рода антирекорд был установлен на старте сезона-2009/10, когда первый раз мяч побывал в воротах на 73-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы чемпионатов Украины

Минута*

Игрок

Клуб

Сезон

Соперник

Счет

97'

Егор НАЗАРИНА

Заря

2022/23

Ворскла (д)

3:1

73'

Игорь ТИЩЕНКО

Ильичевец

2009/10

Закарпатье (д)

1:0

72'

Ахмед ЯНУЗИ

Ворскла

2008/09

Харьков (г)

1:0

64'

Евгений КОНОПЛЯНКА

Днепр

2014/15

Металлург Д (г)

2:0

63'

ЛУКАС

Карпаты

2012/13

Волынь (г)

1:1

50'

Давид ТАРГАМАДЗЕ

Александрия

2011/12

Ворскла (г)

1:0

48'

Харрисон ОМОКО

Ворскла

2003/04

Металлург Д (г)

2:2

* со старта чемпионата.

 

 

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Источник Sport.ua
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