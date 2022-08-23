Пятый раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари

Первый гол чемпионата Украины-2022/23 записал на свой счет Егор Назарина. Он стал четвертым игроком «Зари», забившим премьерный мяч сезона. В 1993 году в рядах луганчан отличился Игорь Фокин, в 2013-м и 2015-м - Дмитрий Хомченовский, а в 2019-м - Богдан Леднев, причем также в поединке с «Ворсклой».

Между тем, с учетом нулевой ничьи в матче-открытии «Шахтер» - «Металлист 1925», голевой счет чемпионата был открыт только во второй игре - на 97-й минуте. Прежний своего рода антирекорд был установлен на старте сезона-2009/10, когда первый раз мяч побывал в воротах на 73-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые голы чемпионатов Украины

Минута* Игрок Клуб Сезон Соперник Счет 97' Егор НАЗАРИНА Заря 2022/23 Ворскла (д) 3:1 73' Игорь ТИЩЕНКО Ильичевец 2009/10 Закарпатье (д) 1:0 72' Ахмед ЯНУЗИ Ворскла 2008/09 Харьков (г) 1:0 64' Евгений КОНОПЛЯНКА Днепр 2014/15 Металлург Д (г) 2:0 63' ЛУКАС Карпаты 2012/13 Волынь (г) 1:1 50' Давид ТАРГАМАДЗЕ Александрия 2011/12 Ворскла (г) 1:0 48' Харрисон ОМОКО Ворскла 2003/04 Металлург Д (г) 2:2

* со старта чемпионата.