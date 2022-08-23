Пятый раз в истории автором первого гола сезона стал игрок Зари
Впервые премьерный мяч был забит только во втором матче
Первый гол чемпионата Украины-2022/23 записал на свой счет Егор Назарина. Он стал четвертым игроком «Зари», забившим премьерный мяч сезона. В 1993 году в рядах луганчан отличился Игорь Фокин, в 2013-м и 2015-м - Дмитрий Хомченовский, а в 2019-м - Богдан Леднев, причем также в поединке с «Ворсклой».
Между тем, с учетом нулевой ничьи в матче-открытии «Шахтер» - «Металлист 1925», голевой счет чемпионата был открыт только во второй игре - на 97-й минуте. Прежний своего рода антирекорд был установлен на старте сезона-2009/10, когда первый раз мяч побывал в воротах на 73-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые голы чемпионатов Украины
|
Минута*
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
97'
|
Егор НАЗАРИНА
|
Заря
|
2022/23
|
Ворскла (д)
|
3:1
|
73'
|
Игорь ТИЩЕНКО
|
Ильичевец
|
2009/10
|
Закарпатье (д)
|
1:0
|
72'
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
Ворскла
|
2008/09
|
Харьков (г)
|
1:0
|
64'
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Днепр
|
2014/15
|
Металлург Д (г)
|
2:0
|
63'
|
ЛУКАС
|
Карпаты
|
2012/13
|
Волынь (г)
|
1:1
|
50'
|
Давид ТАРГАМАДЗЕ
|
Александрия
|
2011/12
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
48'
|
Харрисон ОМОКО
|
Ворскла
|
2003/04
|
Металлург Д (г)
|
2:2
* со старта чемпионата.
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