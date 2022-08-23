Италия23 августа 2022, 22:57 |
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ФОТО. Непривычный цвет. Милан презентовал третий комплект формы
Еще один комплект формы для чемпионов Италии
23 августа 2022, 22:57 |
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«Милан» презентовал третий комплект формы на сезон 2022/2023. Чемпионы Италии будут играть в непривычных для себя зелено-желтых цветах:
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