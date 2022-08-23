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Лига конференций
АПОЭЛ
23.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 3 : 2
Юргорден Проходит дальше
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Лига конференций
23 августа 2022, 21:25 | Обновлено 23 августа 2022, 22:34
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0

Лига конференций. Юргорден пробился в групповой этап

АПОЭЛ прекращает борьбу в еврокубках

23 августа 2022, 21:25 | Обновлено 23 августа 2022, 22:34
702
0
Лига конференций. Юргорден пробился в групповой этап
ФК Юргорден

«Юргорден» пробился в групповой этап Лиги конференций сезона 2022/2023. В ответном матче плей-офф квалификации шведский клуб на выезде проиграл кипрскому АПОЭЛу 2:3, но благодаря победе 3:0 в первом матче прошел дальше. 

АПОЭЛ – «Юргорден» - 3:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Маглица 7, Блум 23, Маркиньюс 74 – Андерссон 69, Асоро 90+1

Остальные матчи плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся в четверг, 25 августа. 

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АПОЭЛ Юргорден Лига Европы Лига конференций
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Источник Sport.ua
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