Лига конференций. Юргорден пробился в групповой этап

«Юргорден» пробился в групповой этап Лиги конференций сезона 2022/2023. В ответном матче плей-офф квалификации шведский клуб на выезде проиграл кипрскому АПОЭЛу 2:3, но благодаря победе 3:0 в первом матче прошел дальше.

АПОЭЛ – «Юргорден» - 3:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Маглица 7, Блум 23, Маркиньюс 74 – Андерссон 69, Асоро 90+1

Остальные матчи плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся в четверг, 25 августа.