Лига конференций
Лига конференций23 августа 2022, 21:25 | Обновлено 23 августа 2022, 22:34
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Лига конференций. Юргорден пробился в групповой этап
АПОЭЛ прекращает борьбу в еврокубках
23 августа 2022, 21:25 | Обновлено 23 августа 2022, 22:34
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«Юргорден» пробился в групповой этап Лиги конференций сезона 2022/2023. В ответном матче плей-офф квалификации шведский клуб на выезде проиграл кипрскому АПОЭЛу 2:3, но благодаря победе 3:0 в первом матче прошел дальше.
АПОЭЛ – «Юргорден» - 3:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Маглица 7, Блум 23, Маркиньюс 74 – Андерссон 69, Асоро 90+1
Остальные матчи плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся в четверг, 25 августа.
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