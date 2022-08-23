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  4. В сети появилось фото новой домашней формы Динамо Киев
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 19:36 |
2128
2

В сети появилось фото новой домашней формы Динамо Киев

Оригинальный дизайн от разработчиков

23 августа 2022, 19:36 |
2128
2
В сети появилось фото новой домашней формы Динамо Киев

В сети появились фото новой домашней формы «Динамо» Киев. Их опубликовал французский сайт Footcenter.fr, который занимается продажей футбольных форм.

Футболка «Динамо» выполнена в традиционном белом цвете с диагональной синей полосой:

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Комментарии 2
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veter
Синяя версия сборной Перу
А можно было и молнию Райо Вальекано-вскую.
Своё можно придумать?
Сейчас это трудно при огромном многообразии повторений тем.
Но как то же находят оригинальные формы.
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-1
Calm
Рукава норм
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-1
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