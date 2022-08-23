Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Крутых победно стартовал на челленджере в Праге
ATP
23 августа 2022, 18:16 |
81
0

Крутых победно стартовал на челленджере в Праге

Алексей на тай-брейке третьего сет одолел Мариуса Копила

23 августа 2022, 18:16 |
81
0
Крутых победно стартовал на челленджере в Праге
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых победно стартовал в рамках грунтового челленджера в Чехии.

В первом круге украинец, которій посеян под вторым номером, одолел опытного румына Мариуса Копила.

Прага. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Мариус Копил (Румыния) – 6:1, 4:6, 7:6(5)

Следующим соперником Крутых станет победитель матча Петр Ноуза (Чехия) – Влад Виктор Корня (Румыния).

По теме:
Сачко разгромил соперника на турнире в Чехии. Украинец вышел в 1/8 финала
Рейтинг ATP. Чорич вернулся в тридцатку, Норри обновил личный рекорд
Алексей Крутых проиграл бразильцу в Польше
Алексей Крутых ATP Прага Мариус Копил
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Бокс | 23 августа 2022, 01:30 2
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе считает, что это был тяжелый бой для украинца

Не Сетанта. Днепр-1 подтвердил, что матчи команды покажут каналы 1+1
Футбол | 23 августа 2022, 17:13 15
Не Сетанта. Днепр-1 подтвердил, что матчи команды покажут каналы 1+1
Не Сетанта. Днепр-1 подтвердил, что матчи команды покажут каналы 1+1

Клуб хочет, чтобы футбол показывали бесплатно

Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Бокс | 23.08.2022, 09:16
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Доминик Тим спас два матчбола и выиграл первый матч на харде за 18 месяцев
Теннис | 23.08.2022, 11:01
Доминик Тим спас два матчбола и выиграл первый матч на харде за 18 месяцев
Доминик Тим спас два матчбола и выиграл первый матч на харде за 18 месяцев
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
Бокс | 23.08.2022, 04:20
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
ВИДЕО. Усик в американской форме. Легендарный фэйл ру-комментаторов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
21.08.2022, 19:01
Бокс
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
ВИДЕО. Александр УСИК: «Фьюри? Пусть пояс отдаст и отдыхает»
22.08.2022, 05:23
Бокс
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
21.08.2022, 22:48 7
Футбол
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
23.08.2022, 11:38 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
22.08.2022, 13:59 4
Бокс
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
ВИДЕО. Мбаппе забил самый быстрый гол в истории Лиги 1
22.08.2022, 04:04 2
Футбол
Аталанта – Милан – 1:1. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Аталанта – Милан – 1:1. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
22.08.2022, 00:54
Футбол
Экс-соперник Кличко – о бое Усик – Джошуа «Всегда есть один судья-идиот»
Экс-соперник Кличко – о бое Усик – Джошуа «Всегда есть один судья-идиот»
21.08.2022, 16:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности