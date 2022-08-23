ATP23 августа 2022, 18:16 |
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Крутых победно стартовал на челленджере в Праге
Алексей на тай-брейке третьего сет одолел Мариуса Копила
23 августа 2022, 18:16 |
81
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Украинский теннисист Алексей Крутых победно стартовал в рамках грунтового челленджера в Чехии.
В первом круге украинец, которій посеян под вторым номером, одолел опытного румына Мариуса Копила.
Прага. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Мариус Копил (Румыния) – 6:1, 4:6, 7:6(5)
Следующим соперником Крутых станет победитель матча Петр Ноуза (Чехия) – Влад Виктор Корня (Румыния).
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