Украина. Премьер лига23 августа 2022, 18:11 | Обновлено 23 августа 2022, 18:48
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Рух покажет свой матч УПЛ на Youtube. Комментатор - Виктор Вацко
Сетанта не получит сигнал для трансляции матча
23 августа 2022, 18:11 | Обновлено 23 августа 2022, 18:48
959
14
Клуб УПЛ «Рух» объявил, что матч 1-го тура против «Металлиста» покажет канал на Youtube RuhTV. Комментатором будет известный журналист Виктор Вацко.
Ранее «Рух» отказался присоединиться к общему телепулу канала Сетанта и заявил, что будет сам бесплатно показывать домашние встречи.
Игра состоится 24 августа, начало в 15:00.
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Що ще хвилює. Ми дивимося вперед, у майбутнє. Сподіваємося, що цей наш футбол якось буде заробляти. Але з такою манерою ведення бізнесу по-українськи сюди, по-моєму, не зайде жоден серйозний телевізійний гравець. З ким повинен розмовляти потенційний покупець? З УПЛ, УАФ? А права юридично належать УАФ. Який сенс з ними розмовляти, якщо все вирішують клуби і крутять, як хочуть.
У цій ситуації, мені здається, що УАФ має проявити себе. Або жорстко поставити клуби-відмовники на місце, або, як і раніше, заплющити очі, і нехай роблять, що хочуть.
На мій погляд, крапку в цій історії з телепулом ставити зарано", – заявив Вацко в ефірі Вацко on air.
Каким образом развивать УПЛ, с Павелко или без пофиг?
Сам продукт, прокомментируйте, интересно.
Я тоже за бесплатно(хотя и заплатить могу), футбол для народа, но всё же.