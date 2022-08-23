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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 18:11 | Обновлено 23 августа 2022, 18:48
959
14

Рух покажет свой матч УПЛ на Youtube. Комментатор - Виктор Вацко

Сетанта не получит сигнал для трансляции матча

23 августа 2022, 18:11 | Обновлено 23 августа 2022, 18:48
959
14
Рух покажет свой матч УПЛ на Youtube. Комментатор - Виктор Вацко
fcrukh.com

Клуб УПЛ «Рух» объявил, что матч 1-го тура против «Металлиста» покажет канал на Youtube RuhTV. Комментатором будет известный журналист Виктор Вацко.

Ранее «Рух» отказался присоединиться к общему телепулу канала Сетанта и заявил, что будет сам бесплатно показывать домашние встречи.

Игра состоится 24 августа, начало в 15:00.

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Рух Львов телепул Виктор Вацко чемпионат Украины по футболу телевидение Металлист Харьков ТВ-права Украинская Премьер-лига Setanta Sports Рух - Металлист
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Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 14
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Макс Максов
Хтось рахував, скільки разів вже Вацко перевзувся?)
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+5
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AndiM
Я знав що стицько за 5 гривень і в церкві напердить, але таке 
Що ще хвилює. Ми дивимося вперед, у майбутнє. Сподіваємося, що цей наш футбол якось буде заробляти. Але з такою манерою ведення бізнесу по-українськи сюди, по-моєму, не зайде жоден серйозний телевізійний гравець. З ким повинен розмовляти потенційний покупець? З УПЛ, УАФ? А права юридично належать УАФ. Який сенс з ними розмовляти, якщо все вирішують клуби і крутять, як хочуть.
У цій ситуації, мені здається, що УАФ має проявити себе. Або жорстко поставити клуби-відмовники на місце, або, як і раніше, заплющити очі, і нехай роблять, що хочуть.
На мій погляд, крапку в цій історії з телепулом ставити зарано", – заявив Вацко в ефірі Вацко on air.
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+1
KOT
Телелул получается
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0
zzg77
Отказники явно что-то знают, если так дружно пошли в атаку. Кажется мне что Пиявко и здесь (я имею ввиду единый пул) хорошо нагрел лапу.
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0
Jakub Lukasz Salamaj
Правильно. Усик показав що можна безкоштовно дивитись бокс, а за футбол що, платити?.Згоден з бунтарями 
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0
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Xzibit11
Получается Павелко и Ко нае... Сетанту?
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-2
cerik66
Сектанти смокчіть конфету у павелки.10 клубів 5 в відказі.Пів чемпіонату знімете
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-2
odiniznashih
Клубы сами могут зарабатывать, показывая футбол бесплатно, на рекламе и это будет побольше чем те 90 тыс баксов в год, что обещает сетанта.
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-3
Xzibit11
Уважаемые!
Каким образом развивать УПЛ, с Павелко или без пофиг?
Сам продукт, прокомментируйте, интересно.
Я тоже за бесплатно(хотя и заплатить могу), футбол для народа, но всё же.
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-5
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