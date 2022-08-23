Катарина Завацкая – Йоанне Цугер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа украинская теннисистка Катарина Завацкая (№323 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом круге отбора украинка сразится против Йоанне Цугер из Швейцарии (№167 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №13 после матча Гомес – Крюгер. Время начала матча – 21:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Виктории Томовой (№95 WTA) или Алены Большовой (№209 WTA).

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