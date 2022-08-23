Не Сетанта. Днепр-1 подтвердил, что матчи команды покажут каналы 1+1

Клуб УПЛ «Днепр-1» на официальном сайте дал понять, что домашние матчи команды в сезоне чемпионата Украины будут показывать каналы группы 1+1.

В клубе хотят, чтобы футбол транслировали бесплатно, поэтому «Днепр-1» не подключается к единому телепулу Сетанта.

«Наш клуб выражает возмущение сложившейся ситуацией и категорически заявляет о недопустимости выяснения отношений внутри футбольного сообщества. Со своей стороны, мы всегда выступали и продолжаем выступать за доступность качественного футбольного контента для более широкой телевизионной аудитории. Свободный доступ к трансляциям матчей чемпионата УПЛ – показательный шаг для того же единения и поддержки украинцев, которые переживают тяжелые времена, и для которых просмотр матчей любимых команд является источником вдохновения для продолжения борьбы за наше государство. Возможность всем желающим бесплатно смотреть футбол – единственное условие, по которому «Днепр-1» готов безвозмездно передать права на трансляцию матчей УПЛ».

«Исходя из длительного опыта сотрудничества с группой «1+1 media» (с ней СК «Днепр-1» имеет многолетний контракт), наш клуб может заверить, что ее мощности открывают возможности для просмотра матчей многомиллионной аудиторией. Это возможно как на общенациональных каналах, так и через ОТТ-платформу и YouTube каналы».

«Отмечаем, что СК «Днепр-1» владеет правами на трансляции домашних матчей команды. Призываем еще раз всех субъектов украинского футбольного хозяйства прекратить любые спекуляции по поводу трансляций матчей чемпионата и уважительно относиться к позициям каждого клуба. «Днепр-1» выбирает интересы болельщиков и надеемся, что наши коллеги поступят таким же образом», - сообщает сайт клуба.