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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 17:13 |
1012
8

Не Сетанта. Днепр-1 подтвердил, что матчи команды покажут каналы 1+1

Клуб хочет, чтобы футбол показывали бесплатно

23 августа 2022, 17:13 |
1012
8
Не Сетанта. Днепр-1 подтвердил, что матчи команды покажут каналы 1+1
ФК Днепр-1

Клуб УПЛ «Днепр-1» на официальном сайте дал понять, что домашние матчи команды в сезоне чемпионата Украины будут показывать каналы группы 1+1.

В клубе хотят, чтобы футбол транслировали бесплатно, поэтому «Днепр-1» не подключается к единому телепулу Сетанта.

«Наш клуб выражает возмущение сложившейся ситуацией и категорически заявляет о недопустимости выяснения отношений внутри футбольного сообщества. Со своей стороны, мы всегда выступали и продолжаем выступать за доступность качественного футбольного контента для более широкой телевизионной аудитории. Свободный доступ к трансляциям матчей чемпионата УПЛ – показательный шаг для того же единения и поддержки украинцев, которые переживают тяжелые времена, и для которых просмотр матчей любимых команд является источником вдохновения для продолжения борьбы за наше государство. Возможность всем желающим бесплатно смотреть футбол – единственное условие, по которому «Днепр-1» готов безвозмездно передать права на трансляцию матчей УПЛ».

«Исходя из длительного опыта сотрудничества с группой «1+1 media» (с ней СК «Днепр-1» имеет многолетний контракт), наш клуб может заверить, что ее мощности открывают возможности для просмотра матчей многомиллионной аудиторией. Это возможно как на общенациональных каналах, так и через ОТТ-платформу и YouTube каналы».

«Отмечаем, что СК «Днепр-1» владеет правами на трансляции домашних матчей команды. Призываем еще раз всех субъектов украинского футбольного хозяйства прекратить любые спекуляции по поводу трансляций матчей чемпионата и уважительно относиться к позициям каждого клуба. «Днепр-1» выбирает интересы болельщиков и надеемся, что наши коллеги поступят таким же образом», - сообщает сайт клуба.

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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 8
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Gregory Dnipro
ой-вей что творится то ?  Днепр1 заявляет что права на телетрансляции принадлежат клубу ! как тогда УПЛ смогла развести Сетанту на оплату телеправ если сама УПЛ этими правами не обладает ? 
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+2
Макс Максов
Не це мабуть не клуб так хоче, а власник клубу і по сумісництву плюсів...
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+1
veter
Молодцы! Сегодня и комментатор матча в Ужгороде сказал, что СЕЙЧАС нашим людям надо обеспечить свободный доступ хотя бы к матчам УПЛ.
 А деньги мы отдадим за продукты питания и коммуналку.
Значит одних будем смотреть по ТВ, а других читать
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-1
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Mamay
Виключити з чепіонату хай грають де хочуть
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-4
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