Кравченко уничтожил белоруса. Украинцы стартовали на 25-тысячнике в Польше

Александр Брайнин (Украина, ATP 1061) и Георгий Кравченко (Украина, ATP 400) успешно стартовали на грунтовом фьючерсе в Познани (Польша).

Георгий проиграл первый сет 3:6, но во второй и третьей партии не оставил шансов Александру Калинину (беларусь, ATP 1567), отдав ему всего 1 гейм. Матч завершился за 1 час и 43 минуты.

ITF M25 Познань (Польша). Грунт. 1/16 финала

Георгий Кравченко (Украина) – Александр Калинин – 3:6, 6:0, 6:1

Далее Георгий встретится с победителем польского дерби Матеуш Терчински (АТР 1567) – Юлиуш Бинкевич.

Instagram. Александр Брайнин

Александр Брайнин сыграл с 17-летним литовцем Вилиусом Гаубасом (АТР 718) и закрыл его в трех сетах за 2 часа и 56 минут. После проигранного тай-брейка в первом сете, Александр спокойно обыграл своего соперника в последних двух партиях.

ITF M25 Познань (Польша). Грунт. 1/16 финала

Александр Брайнин (Украина) – Вилиус Гаубас (Литва) – 6:7 (57), 6:4, 6:2

Далее Брайнин сыграет с победителем матча Борис Згола (Польша) – Патрик Рикл (Чехия, ATP 978).