Украина. Премьер лига23 августа 2022, 16:05 | Обновлено 23 августа 2022, 16:06
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Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 17:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги
23 августа 2022, 16:05 | Обновлено 23 августа 2022, 16:06
305
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23 августа в 17:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Колос» и «Кривбасс».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
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