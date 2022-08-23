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Чемпионат Украины
Колос К
23.08.2022 17:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 16:05 | Обновлено 23 августа 2022, 16:06
305
0

Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 17:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги

23 августа 2022, 16:05 | Обновлено 23 августа 2022, 16:06
305
0
Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

23 августа в 17:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Колос» и «Кривбасс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».

Колос – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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