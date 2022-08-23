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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «В январе у Черноморца была невероятная команда»
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 15:29 |
627
1

Роман ГРИГОРЧУК: «В январе у Черноморца была невероятная команда»

Тренер рассказал о том, что клуб еще планирует подписание новичков

23 августа 2022, 15:29 |
627
1
Роман ГРИГОРЧУК: «В январе у Черноморца была невероятная команда»
chernomorets.odessa.ua

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ.

«Футбол возвращается, и это позитивная новость. Возвращается футбол благодаря нашим защитникам, и мы им очень благодарны. Гордимся нашими воинами».

«Что касается «Черноморца», то та команда, которую мы собрали в январе, то это было невероятно. Больше, чем я ждал. К сожалению, в деле ее мы не увидим. Сейчас в нынешних условиях мы сделали все, что могли. Легионеров удержать невозможно, пригласить кого-то очень сложно».

«Команда еще до конца не укомплектована, и 1-2 игроков еще нужно подписать, если получится», - сказал Григорчук.

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Источник ПроФутбол
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