Роман ГРИГОРЧУК: «В январе у Черноморца была невероятная команда»

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ.

«Футбол возвращается, и это позитивная новость. Возвращается футбол благодаря нашим защитникам, и мы им очень благодарны. Гордимся нашими воинами».

«Что касается «Черноморца», то та команда, которую мы собрали в январе, то это было невероятно. Больше, чем я ждал. К сожалению, в деле ее мы не увидим. Сейчас в нынешних условиях мы сделали все, что могли. Легионеров удержать невозможно, пригласить кого-то очень сложно».

«Команда еще до конца не укомплектована, и 1-2 игроков еще нужно подписать, если получится», - сказал Григорчук.