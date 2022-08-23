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  4. ВИДЕО. Хавбек Зари Назарина оформил первый гол нового сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 15:34 | Обновлено 23 августа 2022, 15:42
568
0

ВИДЕО. Хавбек Зари Назарина оформил первый гол нового сезона УПЛ

Первый гол забили с пенальти

23 августа 2022, 15:34 | Обновлено 23 августа 2022, 15:42
568
0
ВИДЕО. Хавбек Зари Назарина оформил первый гол нового сезона УПЛ
YouTube

В матче 1-го тура УПЛ «Заря» - «Ворскла» был забит дебютный гол нового сезона УПЛ. Точным ударом с пенальти отличился хавбек хозяев Егор Назарина.

Первый матч нового сезона «Шахтер» - «Металлист 1925» завершился без голов.

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Источник Sport.ua
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