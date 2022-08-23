Украина. Премьер лига23 августа 2022, 15:34 | Обновлено 23 августа 2022, 15:42
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ВИДЕО. Хавбек Зари Назарина оформил первый гол нового сезона УПЛ
Первый гол забили с пенальти
23 августа 2022, 15:34 | Обновлено 23 августа 2022, 15:42
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В матче 1-го тура УПЛ «Заря» - «Ворскла» был забит дебютный гол нового сезона УПЛ. Точным ударом с пенальти отличился хавбек хозяев Егор Назарина.
Первый матч нового сезона «Шахтер» - «Металлист 1925» завершился без голов.
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