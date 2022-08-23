Черноморец – Верес. Гладкий выйдет в основе на острие атаки моряков

В 15:00 по Киеву начнется матч 1-го тура сезона УПЛ 2022/23 между «Черноморцем» и «Вересом». Тренеры определились со стартовыми составами.

Черноморец: Непогодов, Селин, Ермаков, Джеймс, Салюк, Фили, Кравченко, Политило, Брагару, Гладкий, Штогрин

Верес: Когут, Шестаков, Мирошник, Вовченко, Пасич, Кучеров, Клец, Дахновский, Лебеденко, Пасич, Гайдучик