Стала известна следующая соперница Марты Костюк. Неожиданно

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) узнала свою следующую соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Гранби (Канада).

Марта сыграет с 17-летней Мариной Стакушич (Канада, WTA 630). Представительница Канады успешно прошла сито квалификации, а в 1/16 финала обыграла Джейми Форлис (Австралия, WTA 152), против которой она шла явным андердогом.

Матч состоится 24 августа не ранее 17:00 по Киеву. Девушки сыграют вместе впервые.