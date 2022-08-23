Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна следующая соперница Марты Костюк. Неожиданно
WTA
23 августа 2022, 14:10 |
392
0

Стала известна следующая соперница Марты Костюк. Неожиданно

Украинка сыграет с юной теннисисткой из Канады

23 августа 2022, 14:10 |
392
0
Стала известна следующая соперница Марты Костюк. Неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) узнала свою следующую соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Гранби (Канада). 

Марта сыграет с 17-летней Мариной Стакушич (Канада, WTA 630). Представительница Канады успешно прошла сито квалификации, а в 1/16 финала обыграла Джейми Форлис (Австралия, WTA 152), против которой она шла явным андердогом. 

Матч состоится 24 августа не ранее 17:00 по Киеву. Девушки сыграют вместе впервые.

По теме:
Костюк обыграла 2-ю ракетку Словении и вышла в 1/8 финала турнира в Канаде
Марта Костюк – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок дебютировала в первой десятке парного рейтинга WTA
Марта Костюк WTA Гранби Марина Стакушич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 22 августа 2022, 19:00 1
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Доминик Тим спас два матчбола и выиграл первый матч на харде за 18 месяцев
Теннис | 23 августа 2022, 11:01 0
Доминик Тим спас два матчбола и выиграл первый матч на харде за 18 месяцев
Доминик Тим спас два матчбола и выиграл первый матч на харде за 18 месяцев

Чемпион US Open 2020 стартовал с победы на турнире в Уинстон-Сейлеме

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Футбол | 23.08.2022, 10:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
Футбол | 22.08.2022, 21:00
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заявил бразильского новичка на сезон УПЛ
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Бокс | 23.08.2022, 09:16
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
22.08.2022, 06:23 17
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
22.08.2022, 12:00 1
Футбол
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
21.08.2022, 10:12 21
Футбол
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
21.08.2022, 15:37
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
ВИДЕО. Ломаченко пытался успокоить Джошуа после боя с Усиком
21.08.2022, 20:00 10
Бокс
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
А как же рекорд? Селезнев не попал в заявку Миная на сезон УПЛ
21.08.2022, 22:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности