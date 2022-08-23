Стала известна следующая соперница Марты Костюк. Неожиданно
Украинка сыграет с юной теннисисткой из Канады
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 72) узнала свою следующую соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 250 в Гранби (Канада).
Марта сыграет с 17-летней Мариной Стакушич (Канада, WTA 630). Представительница Канады успешно прошла сито квалификации, а в 1/16 финала обыграла Джейми Форлис (Австралия, WTA 152), против которой она шла явным андердогом.
Матч состоится 24 августа не ранее 17:00 по Киеву. Девушки сыграют вместе впервые.
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