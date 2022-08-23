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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 13:32 | Обновлено 23 августа 2022, 13:38
1420
2

На открытии УПЛ подняли уникальный флаг Украины с 46-летней историей

23 августа отмечается День Государственного флага в Украине

23 августа 2022, 13:32 | Обновлено 23 августа 2022, 13:38
1420
2
На открытии УПЛ подняли уникальный флаг Украины с 46-летней историей
Флаг Украины

На открытии нового сезона УПЛ перед началом матча «Шахтер» – «Металлист 1925» подняли флаг Украины. В этом году так совпало, что первый матч пройдет именно в День Государственного флага.

По случаю праздника на первом матче УПЛ в этом сезоне решили поднять уникальный флаг Украины. Это сине-желтое знамя, с которым украинец Данило Мигаль выбежал на поле во время полуфинального матча Олимпиады-1976 в Монреале между сборными ГДР и СССР. Тогда в сборной СССР выступало сразу 9 игроков киевского «Динамо».

«В вышиванке и с сине-желтым флагом он станцевал гопак. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. Сегодня это наконец произошло. И этот легендарный флаг будет поднят сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу», – заявил во время торжеств по случаю праздника Президент Украины Владимир Зеленский.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
*Герой нашего времени!*P.S.Всі ми тоді були патлаті,тепер дехто лисі.
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+4
Dakovych
Круть...
Навіть і не знав таку історію.
Символічно.
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