23.08.2022 15:00 - : -
Украина. Премьер лига23 августа 2022, 13:12 | Обновлено 23 августа 2022, 13:16
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Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 15:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги
23 августа 2022, 13:12 | Обновлено 23 августа 2022, 13:16
101
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23 августа в 15:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Верес».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Киеве на УТК им. В. Банникова.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
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