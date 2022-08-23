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Чемпионат Украины
Черноморец
23.08.2022 15:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 13:12 | Обновлено 23 августа 2022, 13:16
101
0

Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 15:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги

23 августа 2022, 13:12 | Обновлено 23 августа 2022, 13:16
101
0
Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец Одесса

23 августа в 15:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Киеве на УТК им. В. Банникова.

Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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