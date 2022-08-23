23 августа в 15:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Черноморец» и «Верес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Киеве на УТК им. В. Банникова.

Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.