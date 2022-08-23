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Лига чемпионов
23 августа 2022, 11:30 | Обновлено 23 августа 2022, 11:35
189
0

Тренер Бенфики: «Будем играть с Динамо сильнейшим составом»

Рогер Шмидт не намерен расслабляться после победы в первом матче

23 августа 2022, 11:30 | Обновлено 23 августа 2022, 11:35
189
0
Тренер Бенфики: «Будем играть с Динамо сильнейшим составом»
ФК Бенфика. Рогер Шмидт

Главный тренер португальской «Бенфики» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

– «Бенфика» очень близка к выходу в групповой этап. Что нужно сделать?
– Мы должны играть на высшем уровне с первой секунды. Мы хорошо сыграли в первом матче, но мы только в середине плей-офф. Мы чувствуем, что киевское «Динамо» — хорошая команда, опасная, и они будут бороться за квалификацию. Мы должны хорошо начать, у нас есть преимущество, мы будем играть перед нашими болельщиками, на нашем стадионе, поэтому мы должны показать, что очень хотим попасть в групповой этап.

– Будете ли вы вносить какие-то коррективы в состав из-за преимущества в 2 мяча?
– Работа не закончена! Не время вносить изменения. Нам нужна очень сфокусированная команда. Нам нужна лучшая команда на поле и лучшие запасные на скамейке запасных. Я не скажу вам стартовый состав, но мы хотим играть лучшей командой.

Матч «Бенфика» – «Динамо» состоится сегодня, 23 августа. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счетом 2:0.

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Динамо Киев Бенфика Лига чемпионов Бенфика - Динамо Рогер Шмидт
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Источник ФК Бенфика
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