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  4. КАРАВАЕВ: «Держали в голове, что задача-минимум – плей-офф отбора ЛЧ»
Лига чемпионов
23 августа 2022, 11:11 | Обновлено 23 августа 2022, 11:15
322
0

КАРАВАЕВ: «Держали в голове, что задача-минимум – плей-офф отбора ЛЧ»

Футболист «Динамо» – о выступлении команды в квалификации Лиги чемпионов

23 августа 2022, 11:11 | Обновлено 23 августа 2022, 11:15
322
0
КАРАВАЕВ: «Держали в голове, что задача-минимум – плей-офф отбора ЛЧ»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Игрок «Динамо» Александр Караваев рассказал, насколько ожидаемым или неожиданным стал для него выход киевского клуба в плей-офф квалификации ЛЧ.

«Ожидаемо, потому что у нас стояла такая цель. Если бы мы не ставили ее и думали, что так далеко не пройдем, все было бы плохо. Мы держали в голове, что наша задача-минимум – плей-офф [квалификации] Лиги чемпионов, а там как будет.

Понимали, что не было должной подготовки из-за ситуации в стране. Но у нас была возможность готовиться. Поэтому мы должны были извлекать из себя все, что есть, и выходить на матчи с намерениями пройти как можно дальше», - сказал Караваев.

Сегодня, 23 августа состоится матч «Бенфика» – «Динамо». Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счетом 2:0.

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Александр Караваев Динамо Киев Лига чемпионов
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Источник Трибуна
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