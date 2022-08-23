КАРАВАЕВ: «Держали в голове, что задача-минимум – плей-офф отбора ЛЧ»

Игрок «Динамо» Александр Караваев рассказал, насколько ожидаемым или неожиданным стал для него выход киевского клуба в плей-офф квалификации ЛЧ.

«Ожидаемо, потому что у нас стояла такая цель. Если бы мы не ставили ее и думали, что так далеко не пройдем, все было бы плохо. Мы держали в голове, что наша задача-минимум – плей-офф [квалификации] Лиги чемпионов, а там как будет.

Понимали, что не было должной подготовки из-за ситуации в стране. Но у нас была возможность готовиться. Поэтому мы должны были извлекать из себя все, что есть, и выходить на матчи с намерениями пройти как можно дальше», - сказал Караваев.

Сегодня, 23 августа состоится матч «Бенфика» – «Динамо». Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счетом 2:0.