Франция23 августа 2022, 08:59 | Обновлено 23 августа 2022, 09:02
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ВИДЕО. Каземиро в МЮ, Фьюри фаворит в бою с Усиком, ставим на Динамо
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
23 августа 2022, 08:59 | Обновлено 23 августа 2022, 09:02
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1. Каземиро представлен как футболист Ман Юнайтед
2. Букмекеры: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
3. Лион предлагал Шахтеру 3 млн евро за полноценный трансфер Тете
4. Прогноз на матч Бенфика – Динамо Киев
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