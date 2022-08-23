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Франция
23 августа 2022, 08:59 | Обновлено 23 августа 2022, 09:02
312
0

ВИДЕО. Каземиро в МЮ, Фьюри фаворит в бою с Усиком, ставим на Динамо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

23 августа 2022, 08:59 | Обновлено 23 августа 2022, 09:02
312
0
ВИДЕО. Каземиро в МЮ, Фьюри фаворит в бою с Усиком, ставим на Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Каземиро представлен как футболист Ман Юнайтед
2. Букмекеры: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
3. Лион предлагал Шахтеру 3 млн евро за полноценный трансфер Тете
4. Прогноз на матч Бенфика – Динамо Киев

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Источник Sport.ua
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