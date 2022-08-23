Давид НЕРЕС: «Ожидаю очень тяжелой ответной игры с Динамо»
Вингер «Бенфики» – о предстоящем поединке с киевлянами
25-летний бразильский вингер португальской «Бенфики» Давид Нерес поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
– Что вы ожидаете от соперника и от игры, имея преимущество в 2 гола, обеспеченное в первом матче?
– Я ожидаю очень тяжелой игры, как и первая. Цель состоит в том, чтобы играть и укреплять наш футбол с самого начала и побеждать.
– Как вы видите свою адаптацию в команде? Какие цели на сезон? А как насчет сборной Бразилии и чемпионата мира?
– Адаптация прошла отлично, все очень хорошо приняли. Мы хотим выйти в групповой этап Лиги чемпионов, составить хорошую конкуренцию и завершить сезон титулами. Возможное возвращение в сборную Бразилии будет следствием хорошей работы. Но я сосредоточен на «Бенфике», помогаю команде, чем могу, чтобы выигрывать трофеи.
Матч «Бенфика» – «Динамо» состоится сегодня, 23 августа. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счетом 2:0.
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