Давид НЕРЕС: «Ожидаю очень тяжелой ответной игры с Динамо»

25-летний бразильский вингер португальской «Бенфики» Давид Нерес поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

– Что вы ожидаете от соперника и от игры, имея преимущество в 2 гола, обеспеченное в первом матче?

– Я ожидаю очень тяжелой игры, как и первая. Цель состоит в том, чтобы играть и укреплять наш футбол с самого начала и побеждать.

– Как вы видите свою адаптацию в команде? Какие цели на сезон? А как насчет сборной Бразилии и чемпионата мира?

– Адаптация прошла отлично, все очень хорошо приняли. Мы хотим выйти в групповой этап Лиги чемпионов, составить хорошую конкуренцию и завершить сезон титулами. Возможное возвращение в сборную Бразилии будет следствием хорошей работы. Но я сосредоточен на «Бенфике», помогаю команде, чем могу, чтобы выигрывать трофеи.

Матч «Бенфика» – «Динамо» состоится сегодня, 23 августа. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счетом 2:0.