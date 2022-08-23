Украина. Премьер лига23 августа 2022, 07:38 | Обновлено 23 августа 2022, 07:58
404
0
Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча 1-го тура УПЛ 23 августа в 15:00
23 августа 2022, 07:38 | Обновлено 23 августа 2022, 07:58
404
0
Во вторник, 23 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 августа 2022, 12:00 1
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Бокс | 22 августа 2022, 12:51 9
Вопрос с Крымом закрыт?
Футбол | 23.08.2022, 03:43
Футбол | 23.08.2022, 01:50
Футбол | 22.08.2022, 12:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2022, 15:37
21.08.2022, 17:35 1
22.08.2022, 09:00 38
22.08.2022, 00:54
22.08.2022, 15:35 8
21.08.2022, 15:50 3
21.08.2022, 22:48 7
21.08.2022, 19:45 4