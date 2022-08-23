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Чемпионат Украины
Заря
23.08.2022 15:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 07:38 | Обновлено 23 августа 2022, 07:58
404
0

Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча 1-го тура УПЛ 23 августа в 15:00

23 августа 2022, 07:38 | Обновлено 23 августа 2022, 07:58
404
0
Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

Во вторник, 23 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Источник Sport.ua
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