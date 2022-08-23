Во вторник, 23 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 15:00.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.