КРАСНИКОВ: «Металлист базируется в Ужгороде на средства от Днепра-1»

Спортивный директор «Днепра-1», а также бывший вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о планах, задачах кадровой ситуации у клубе.

– За какие места команда хочет бороться в УПЛ?

– Вы же понимаете, что это все спонтанно сложилось. Уход главного тренера в «Шахтер», нас пригласили… Нужно отдать должное руководству «Днепра-1», они подставили плечо. Помогли финансово, заплатили деньги. На эти средства «Металлист» сейчас базируется в Ужгороде, школа – в Черновцах. Начали раздавать зарплату.

– Следите за тем, как обстоят дела в «Металлисте»?

– Я – профессионал, сейчас все мои мысли связаны с «Днепром-1». То есть я все делаю для того, чтобы команда играла лучше. Стараюсь найти хороших новичков. Никто же не ослабил «Днепр-1», Пурита, Бланко, Танчик… Значит, я все правильно делаю.

Что касается «Металлиста», то, конечно, я много лет отдал клубу. Это моя жизнь. Переживаю за «Металлист». Там остались хорошие руководители, тренерский штаб.