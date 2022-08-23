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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 05:43 | Обновлено 23 августа 2022, 05:44
803
0

КРАСНИКОВ: «Металлист базируется в Ужгороде на средства от Днепра-1»

Спортивный директор днепрян – о кадровой ситуации

23 августа 2022, 05:43 | Обновлено 23 августа 2022, 05:44
803
0
КРАСНИКОВ: «Металлист базируется в Ужгороде на средства от Днепра-1»
ФК Металлист

Спортивный директор «Днепра-1», а также бывший вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о планах, задачах кадровой ситуации у клубе.

– За какие места команда хочет бороться в УПЛ?
– Вы же понимаете, что это все спонтанно сложилось. Уход главного тренера в «Шахтер», нас пригласили… Нужно отдать должное руководству «Днепра-1», они подставили плечо. Помогли финансово, заплатили деньги. На эти средства «Металлист» сейчас базируется в Ужгороде, школа – в Черновцах. Начали раздавать зарплату.

– Следите за тем, как обстоят дела в «Металлисте»?
– Я – профессионал, сейчас все мои мысли связаны с «Днепром-1». То есть я все делаю для того, чтобы команда играла лучше. Стараюсь найти хороших новичков. Никто же не ослабил «Днепр-1», Пурита, Бланко, Танчик… Значит, я все правильно делаю.

Что касается «Металлиста», то, конечно, я много лет отдал клубу. Это моя жизнь. Переживаю за «Металлист». Там остались хорошие руководители, тренерский штаб.

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Источник FootballHub
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