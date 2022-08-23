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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 02:59 | Обновлено 23 августа 2022, 03:02
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КРАСНИКОВ: «Просил военных, чтобы по возможности не подъезжали к стадиону»

Бывший вице-президент «Металлиста» боялся прилета ракет

23 августа 2022, 02:59 | Обновлено 23 августа 2022, 03:02
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КРАСНИКОВ: «Просил военных, чтобы по возможности не подъезжали к стадиону»
Футбол 1/2/3. Евгений Красников

Спортивный директор «Днепра-1», а также бывший вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о состоянии харьковского клуба.

«Я 171 день просидел на стадионе с первого дня войны. Общался с ребятами, военными, просил, чтобы по возможности не подъезжали к стадиону. Дай Бог, чтобы стадион «Металлист» сохранился, потому что это сейчас самый лучший стадион в Украине. Если его повредят, это вообще будет крах. Стадион и школу сохранили, новые поля, которые постелил Ярославский. Он вложил хорошие деньги в эти 14 полей. Выкупил это все, построил для детей, там поля готовые. Там все готово для серьезного большого европейского клуба.

Но, учитывая то, что происходит у нас в стране, пока нужно потерпеть. Молю Бога, чтобы никакой искандер или калибр не попал в стадион. Конечно, главное, чтобы люди остались живы. Сейчас все стоит и дай Бог, чтобы продержалось, «Металлист» вышел играть на своей замечательной арене», – сказал Красников.

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Евгений Красников Днепр-1 Металлист Харьков стадион Металлист
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Источник FootballHub
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