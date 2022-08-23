Дарио СРНА: «Для меня россия мертва»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как война с россией повлияла на донецкий клуб.

«Для нас война началась в 2014 году. Мы потеряли наш стадион, наш Донецк и фанатов. Мы играли во Львове, Харькове. «Шахтер» – команда, прошедшая две войны. Мы до сих пор здесь тренируемся. Наши игроки тренируются, невзирая ни на что. Футболисты могут забывать на час-два об этой ситуации и играть в футбол.

Конечно, игроки боятся возвращаться в Украину, но вы должны понимать, что они возвращаются домой. Нельзя купить это чувство. Это что-то невероятное – ты ждешь этого момента.

Обращение к Украине и россии? Не хочу ничего говорить в сторону россии, я не знаю, кто это. Украинцам хочу сказать, что мы должны делать одну работу и помогать друг другу. россия? Для меня эта страна мертва», – сказал Срна.