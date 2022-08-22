Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации US Open 2022. 22 августа состоялась жеребьевка квалификационных турниров у мужчин и женщин.

Основной турнир пройдет на харде в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября, а квалификация начнется уже 23 августа в 18:00 по Киеву.

Соперники украинок в квалификации US Open 2022

Катерина Байндл (Украина, WTA 136) – Джесика Малечкова (Чехия, WTA 210)

Катарина Завацкая (Украина, WTA 323) – Йоанне Цугер (Швейцария, WTA 167)

Дарья Снигур (Украина, WTA 125) – Тесса Андрианжафитримо (Франция, WTA 218)

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