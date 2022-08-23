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  4. Ангелина Калинина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 августа 2022, 00:20 |
612
1

Ангелина Калинина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Кливленде

23 августа 2022, 00:20 |
612
1
Ангелина Калинина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

22 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№49 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде.

В первом круге украинка сразится против квалифаера Лауры Зигемунд (№216 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Грачева – Бренгл. Ориентировочное время начала матча – 23:50 по Киеву.

Ранее девушки играли два раза, счет равный.

В следующем круге победительница матча сразится против Людмилы Самсоновой (№45 WTA) или Каролин Гарсии (№17 WTA).

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Источник Sport.ua
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sirjoga
перший сет можна було зіграти і краще 
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