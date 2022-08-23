Ангелина Калинина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№49 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 250 в Кливленде.

В первом круге украинка сразится против квалифаера Лауры Зигемунд (№216 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Грачева – Бренгл. Ориентировочное время начала матча – 23:50 по Киеву.

Ранее девушки играли два раза, счет равный.

В следующем круге победительница матча сразится против Людмилы Самсоновой (№45 WTA) или Каролин Гарсии (№17 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА