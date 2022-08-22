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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 22:25 | Обновлено 22 августа 2022, 22:52
1069
0

ФОТО. Представлен официальный мяч УПЛ для сезона 2022/23

Компания Puma стала официальным техническим спонсором УПЛ

22 августа 2022, 22:25 | Обновлено 22 августа 2022, 22:52
1069
0
ФОТО. Представлен официальный мяч УПЛ для сезона 2022/23
УПЛ

Украинская Премьер-лига переняла мировой опыт и представила единый мяч, которым будут играть все официальные матчи в течение сезона 2022/23.

PUMA Orbita Ball – это ведущая модель мяча, сертифицированная FIFA, разработанная специально для профессионального футбола.

В сезоне 2022/23 PUMA будет поставлять официальные мячи для топ-лиг больше, чем когда-либо ранее, благодаря их соглашениям с испанской Ла Лигой, с итальянской Серией А и EFL (Чемпионшип, Лиги 1 и 2). Теперь к этим лигам присоединилась и Украинская Премьер-лига.

С точки зрения техники PUMA Orbita имеет идеальное строение: мяч, формируемый с помощью высокочастотной технологии, обеспечивает отличную стабильность, устойчивость и пониженное водопоглощение, а также мягкое ощущение мяча.

Новая концепция из 12 панелей: одинаковые по размеру идентичные панели для идеально сбалансированного веса и поведения в полете.

Поверхность: трехмерная поверхность толщиной 1,2 мм для большей прочности и лучшей аэродинамики. Инновационная пена POE для крепкого сцепления, улучшенных характеристик отскока и силы удара.

Украинская Премьер-лига выразила благодарность ТМ «PUMA» за то, что поддержала украинский футбол в эти трудные времена и присоединилась в качестве официального технического спонсора. В УПЛ надеются, что грядущий сезон принесет болельщикам много приятных эмоций и ярких голов, забитых новым невероятным мячом.

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Источник УПЛ
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