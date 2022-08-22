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22 августа 2022, 20:41 | Обновлено 22 августа 2022, 21:57
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Стартовал юниорский чемпионат Украины. Шахтер U-19 разгромил Металлист 1925

Поединок «Черноморец» – «Верес» прерывался из-за воздушной тревоги

22 августа 2022, 20:41 | Обновлено 22 августа 2022, 21:57
107
0
Стартовал юниорский чемпионат Украины. Шахтер U-19 разгромил Металлист 1925
ФК Шахтер Донецк

Стартовал новый сезон чемпионата Украины среди юношеских команд U-19. 22 августа были сыграны первые три матчи 1-го тура чемпионата.

В стартовом поединке тура в Счастливом на «Княжа Арене» донецкий «Шахтер» разгромил харьковский «Металлист 1925» со счетом 5:0. Владислав Погорелый забил 4 гола в ворота соперников, также отличился Александр Ющенко.

«Колос» и «Кривбасс» разошлись без забитых мячей (0:0). Поединок «Черноморец» – «Верес» прерывался из-за воздушной тревоги, в итоге победили моряки со счетом 3:1.

Чемпионат Украины U-19. 1-й тур

Шахтер – Металлист 1925 – 5:0

Голы: Погорелый, 14, 57, 74, 90, Ющенко, 22.

22 августа. 11:00. Счастливое, Княжа Арена

Колос – Кривбасс – 0:0

22 августа. 12:00. пгт Гребинки, стадион Авангард

Черноморец – Верес – 3:1

Голы: Драч, 29, Урсолов, 68, Дихтярук, 80 – Урсолов, 17 (автогол).

22 августа. 14:00. Киев. Стадіон колледжа им. Поддубного

Другие матчи тура:

  • 23 августа, 12:00. Рух – Металлист
  • 23 августа, 13:00. Ингулец –Динамо
  • 24 августа, 12:00. Заря – Ворскла
  • Ноябрь 2022. Днепр – Александрия
  • Дата не определена. Минай – Львов
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Источник Sport.ua
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