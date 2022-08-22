Стартовал юниорский чемпионат Украины. Шахтер U-19 разгромил Металлист 1925

Стартовал новый сезон чемпионата Украины среди юношеских команд U-19. 22 августа были сыграны первые три матчи 1-го тура чемпионата.

В стартовом поединке тура в Счастливом на «Княжа Арене» донецкий «Шахтер» разгромил харьковский «Металлист 1925» со счетом 5:0. Владислав Погорелый забил 4 гола в ворота соперников, также отличился Александр Ющенко.

«Колос» и «Кривбасс» разошлись без забитых мячей (0:0). Поединок «Черноморец» – «Верес» прерывался из-за воздушной тревоги, в итоге победили моряки со счетом 3:1.

Чемпионат Украины U-19. 1-й тур

Шахтер – Металлист 1925 – 5:0

Голы: Погорелый, 14, 57, 74, 90, Ющенко, 22.

22 августа. 11:00. Счастливое, Княжа Арена

Колос – Кривбасс – 0:0

22 августа. 12:00. пгт Гребинки, стадион Авангард

Черноморец – Верес – 3:1

Голы: Драч, 29, Урсолов, 68, Дихтярук, 80 – Урсолов, 17 (автогол).

22 августа. 14:00. Киев. Стадіон колледжа им. Поддубного

Другие матчи тура: